市議會議長張清照購置29項、共133件運動器材與用品，親自送到學校，小選手們7日拿到新器材雀躍萬分。（張清照服務處提供）

市議會議長張清照購置29項、共133件運動器材與用品，親自送到學校，小選手們7日拿到新器材雀躍萬分。（張清照服務處提供）

台中市海線地區的清水國中、國小與西寧、大秀國小都設有田徑隊，選手比賽成績優秀，經常在全國與地方性賽事奪冠，卻因學校經費有限很多訓練器材，如跳遠助跳板、跳高保護墊與訓練梯、拉力帶已磨損破舊，影響選手練習及安全；擔任台中市體育總會理事長的市議會議長張清照獲悉後，致力爭取經費購置29項、共133件運動器材與用品，親自送到學校，小選手們7日拿到新器材雀躍萬分。

「工欲善其事，必先利其器！」張清照指出，海線學校長期訓練體育選手，在鐵餅、鉛球、鏈球與標槍、田徑等項目已奠下深厚基礎，若能有更好訓練設備，讓選手充分練習，一定能爭取更好成績。

清水國中學生程耀寬近日就在港都盃全國田徑錦標賽以51.74奪冠，並打破國男鐵餅大會紀錄；李俊陞也拿下鏈球 第一名；清水國小女學生嚴翌菲在壘球項目拿第一名並破大會，另獲銀、銅牌選手更不計其數。

清水國中表示，學校長期培養田徑選手，但相關耗材費用驚人，以一顆鏈球就要上萬元，另像安全欄架、跳高保護墊也需定期更新，才能確保選手安全。

清水國中強調，議長張清照爭取的運動設施除跳遠助跳板、跳高保護墊、敏捷訓練梯與拉力帶、標槍、鉛球與鏈球等；另還為選手購置訓練用與比賽用的釘鞋，小選手看到新設備歡呼連連，非常感謝「議長叔叔」的協助。