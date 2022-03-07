新北市朱姓男子去年不滿家人領養的米克斯貓咪，在他手臂上撒尿，憤而揮動手臂，把貓咪重摔在地，事後見貓咪斷氣，自己打電話給動保團體說「把貓打死了」，被依《動物保護法》送辦。台北地檢署調查時，朱坦承犯行，7日給予緩起訴處分，期間1年，命他支付公庫1萬元。

據了解，朱男脾氣暴躁，慘遭摔死的米克斯混血貓咪，是朱男母親從動保團體領養來的，2021年9月，這隻黑白相間的米克斯不知何故，跑到他的手臂上尿尿，朱男憤而把貓咪重摔在地後外出。

朱男返家後，看到貓咪躺在地上一動不動，自己打電話跟動保團體表示，「我好像把貓打死了」，動保團體發現裝著死貓的箱子滿是鮮血，懷疑朱男不只是摔貓，還有暴力虐待，警方依違反《動保法》將朱男送辦。

事後獸醫檢查貓咪屍體，未發現其他明顯外傷，檢察官調查後，依《動保法》故意傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失罪，給予朱男緩起訴處分。