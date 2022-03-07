一名女子表示，和男友交往兩年懷孕，起初對方向她承諾願意負責，豈知懷孕3個月卻又因父母反對而改口，「因為我是獨子，所以要為家裡想」，希望她能夠做流產手術，她心灰意冷，怒罵對方「媽寶」，網友也心疼她的處境，並勸她離開錯的人。

原PO昨（6）日於臉書社團《爆料公社》抱怨，過去有過一段婚姻，和前夫之間有一個孩子，離婚後，她又交了男友，兩人交往兩年未婚懷孕，但男友的父母卻一直不願接受她，甚至要她拿掉孩子，認為離過婚的女人「不單純」。

原PO透露，男友一開始知道她懷孕時，告訴她結婚後兩人可以過自己的日子，要她放心生產，他會想辦法說服家裡，但懷孕3個月時，男友突改口「因為我是獨子，要為家裡著想，如果我出了家門，他們就再也不會認我了」，希望她能夠做流產手術，她傷心欲絕痛罵，「你這麼沒擔當，你會被你朋友笑是媽寶，我的心都被掏空了」。

原PO遭遇曝光後，逾6千網友紛紛安慰，「都懷孕3個月才說這種話？太不負責任了吧」、「胎兒都3個月大了，拿掉母子都很痛，如果是我會生下來好好愛他，但記得叫男方付錢」、「沒有準備好，套子就戴好」、「這種媽寶不要也罷」、「趕快離開吧！現在忍痛放棄，以免後悔一輩子」。