俄烏戰爭爆發，「今日烏克蘭，明日台灣」的說法在網路流傳、熱議，但遭蔡政府否認，退輔會主委馮世寬更怒轟講這話就是無知。對此，前綠委沈富雄13點解析，直言，台灣將來要面對的重要議題不是「今日烏克蘭，明日台灣」，而是「今日美俄，明日美中」。

沈富雄今（7日）在臉書發文認為，首先，俄羅斯總統普丁和大陸領導人習近平性格不同，習不會像普丁一樣，以類似的藉口、同樣的手法侵犯台灣；且普丁想恢復昔日蘇維埃榮光，只是暮年殘夢，徒呼負負，死有餘辜。

第三，沈富雄指出，烏克蘭是主權國家，但在普丁懷裡，因思「外遇」而惹事；台灣不是主權國家，卻在大陸控制範圍之外，因拒內統而有事。第四，俄之視烏，中之視台，都認為是「自己人」，烏、台與西方之各自結盟關係，鬆弛者易生事端但非你死我活；緊密者不易啟動戰爭，但萬一開戰，則戰況慘烈，後果不堪設想。烏戰迄今，境內平民傷亡相對不多，沒有「屠城」現象，耐人尋味。

沈富雄稱，第五，烏克蘭人民驍勇善戰，愛國心強，人民自願參戰，台灣人民怯戰，保鄉衛國的意志薄弱。第六，烏的心有所屬與台的不甘被統，都不應構成對方動武的正當理由。第七，烏克蘭想成北約成員而不可得，北約諸會員國心中歡迎卻對俄有顧忌；台灣卻是第一島鏈重要一員，但印太聯盟不敢公然納入台灣，因怕激怒大陸。第八，北約對烏克蘭安全沒有承諾；美、日安保條約對台灣只是擦邊帶過，卻美其名為「戰略模糊」。

第九，沈富雄說，烏克蘭多數反俄，但不外顯，台灣「抗中」保台，有挑釁味道。第十，烏、台均「始戰即世界大戰」，前者來自美國總統拜登之口，後者是自己反駁前總統馬英九「始戰即終戰」之語。第十一，烏半邊國界與俄為鄰，坦克易長驅直入；台有海峽天險，多一層保障，但一旦有事，一百五十萬烏難民逃往波蘭及其他鄰國，台灣卻無處可逃。第十二，烏境內親俄少數民族，集聚烏東，為內患之源，台灣則沒有此問題。最後，烏克蘭能源、農糧可自足，台灣需賴進口，外貿依存烏靠歐盟，台灣卻靠大陸。

沈富雄感嘆，烏克蘭正在上演一場活生生、血淋淋的悲劇，這邊海峽兩岸各方人士看在眼裡、想在心裡，定有無限感觸。