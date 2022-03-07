明天就是38婦女節，嘉義縣針對女性朋友推好康，3月8日當天，只要是女性，搭縣公車處所有路線公車一律免費，而衛生局則鼓勵設籍嘉義縣，且符合篩檢資格的民眾踴躍參加3月婦癌篩檢，就有機會參加抽獎，幸運者可獲得200元禮券或精美懷舊茄芷袋。

縣公車處指出，為表彰婦女辛勞，明天一年一度慶祝活動正式登場，當天只要是女性乘客搭乘縣公車處全部路線一律免費，歡迎全國女性朋友搭公車暢遊嘉義景點。

公車處同時提醒，全家便利商店代售嘉義往阿里山、奮起湖、達邦線因採預售畫位置，已完成付款取得車票或使用與其他機關發行的阿里山線套（聯）票，乘車日期又是3月8日的民眾，因當天不能退款、退票以換取免費乘車優惠，建議持有8日票券者預先退票，若來不及退票，持乘車票者可優先上車。

衛生局則提出數據，表示國民健康署癌症資料，子宮頸抹片檢查可降低約70％子宮頸癌死亡率，每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41％乳癌死亡率，從未參與子宮頸抹片篩檢者罹癌風險是定期篩檢3.7倍，且最新資料顯示，新診斷乳癌個案數為1萬4217人，乳癌已是婦女癌症發生率第1位，換言之，約每37分鐘就有1名婦女罹患乳癌。

衛生局長趙紋華歡迎嘉義縣婦女朋友「相揪」一起參加婦癌篩檢活動，凡設籍嘉縣30歲以上婦女，每年可免費子宮頸抹片檢查、45至69歲或40至44歲二等親內曾患有乳癌的婦女，每2年可做1次乳房攝影篩檢，只要在3月31日前完成篩檢，有機會參加抽獎。