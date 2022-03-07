Vivian將於5月首度攻蛋。（索尼音樂提供）

鋼鐵V視覺照。（索尼音樂提供）

徐若瑄（Vivian）在5月7日小巨蛋演唱會前，送給粉絲一份驚喜禮物，將過去代表不同時期的徐若瑄的7首經曲歌串連起來，成為全新單曲〈V＆I〉，「這首歌是給一直以來支持我的鐵粉驚喜，除了是在演唱會前一起複習過去的經典歌曲，也給米粉們（粉絲的稱號）一個新的視覺聽覺，也可以讓也許沒聽過這些歌曲的新粉絲更認識我，而且去KTV可以連唱7首很過癮，是送給大家的禮物。」Vivian更是貼心在7首歌中暗藏了文字心意和數字密碼，期待粉絲逐步破解密語。

〈V＆I〉是Vivian最走心的回憶殺組曲，蘊含她與粉絲的感動時刻，為了讓這些經典曲目保留原味又賦予新意，Vivian重新演唱這些代表著她人生不同階段的歌曲，走過歲月的歷練，她以更成熟的嗓音和情感再次詮釋，唱出了不同以往的情緒層次，「能在現在再一次演唱這些對我而言意義非凡的歌曲，將這些『回憶』累積成生命的現在式，有一種搭上時光機穿越時空的感覺，並將歌曲變成保存重要物品的時光膠囊了」。

而這7首歌首首經典、耳熟能詳，她將在社群上以「一天一首徐若瑄」的方式逐步釋出7首歌曲，也會公布歌曲中暗藏的數字密碼，Vivian笑說：「很期待大家來一一破解這些密碼哦，請留言告訴我。」此外，繼之前極美的VIVILAND美人魚3D視覺圖，Vivian今公布第二張極具震撼力的翅膀鋼鐵V3D視覺圖，她以男生頭加上紅V禮服造型現身，搭配超殺的堅定眼神，展現出獨一無二的鋼鐵V精神。