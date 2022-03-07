國際政治風險升溫，日經指數7日早盤一度暴跌逾3%，並來到15個月新低。另外，國際油價以及大宗物資價格大漲，也引發全球經濟可能產生停滯性通膨問題。早盤結束時，日經指數收25,166.23點，跌819.24點或3.15%。日經早盤時，最低曾跌至25006點並測試整數關卡兩萬五。東證收1,791.78點，跌53.16點或2.88%。

日股分析師認為，現在看起來好像是一股恐慌性賣壓，股市走低不知道是暫時的還是會一直持續下去。因此，要看美股未來走向才會比較明朗。

能源是表現較好的族群，石油公司帝石大漲近5%。至於消費相關類股跌幅最大，其次是科技股。東京威力科創跌4.29%，愛德萬測試跌5.7%，瑞薩電子也跌6.65%。

權值股中，軟銀跌5.36%，迅銷也跌1.66%。

汽車類股中，日野汽車重挫16.76%，直接打入跌停價位。這家商業卡車製造商已承認，自行竄改車輛排放數據。同時，母公司豐田汽車也受牽累下跌5.24%。

其它汽車同業股價全都倒，五十鈴跌7.62%，鈴木跌9.48%，日產跌7.24%，馬自達也跌7.64%。甚至，日前傳來要與索尼異業結盟生產並銷售電動車的本田也跌3.79%，索尼則跌1.36%。