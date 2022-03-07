中華傳播管理學會委託台灣民意與政策顧問有限公司執行2022台北市選舉調查。民調顯示，陳時中支持度33.6％，領先蔣萬安與黃珊珊。(中華傳播管理學會提供／李侑珊台北傳真)

至於台北市民的政黨支持傾向方面，由民進黨領先。(中華傳播管理學會提供／李侑珊台北傳真)

台北市民對於北市議員的投票傾向，由民進黨領先。(中華傳播管理學會提供／李侑珊台北傳真)

台北市民對台北市長柯文哲7年多市政表現的評價分數為59.22分。(中華傳播管理學會提供／李侑珊台北傳真)

2022年台北市長選舉備受關注，中華傳播管理學會委託台灣民意與政策顧問有限公司執行2022台北市選舉調查。民調顯示，陳時中支持度33.6％，領先蔣萬安的30.2％，但在誤差範圍之內，無黨籍黃珊珊支持度則是23.3％。至於北市民眾在政黨支持度方面，由民進黨領先，國民黨的反感度則是最高。

民調結果顯示，如果國民黨提名蔣萬安，民進黨提名陳時中，民眾黨提名黃珊珊，如此呈現的是陳時中支持度為32.9％，領先蔣萬安的30.1％，黃珊珊支持度21.4％，仍屬三強鼎立。

不過值得關注的是，民調也發現，在感情溫度的反感度部分，則是陳時中最高，達到21.4％，蔣萬安為14.3％，黃珊珊12.1％。

而在台北市民的政黨支持度方面，民進黨29.3％第一，國民黨22.2％，民眾黨13.6％。感情溫度的反感度，國民黨最高36.3％，民進黨29.4％，民眾黨26.1％。

中華傳播管理學會理事長、文化大學新聞系教授兼新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲認為，這次調查結果與同類民調相去不遠，基本上，台北市民對衛福部長陳時中可說是「愛恨交加」。

莊伯仲指出，陳時中在民調當中的「平均溫度」只有57.32度，是3人中最低；但在好感排行榜上，陳時中又獲50.5％市民青睞而居第一。至於蔣萬安的感情溫度在藍營長期優勢的大安、文山區為何沒有比較高，須進一步探討。

文化大學廣告系系主任鈕則勳提到，「三個警訊」讓蔣萬安「脆弱優勢」已被反超。雖然選民對蔣的感情溫度仍高於黃珊珊及陳時中，但20歲以上選民，5成1對陳時中有好感、5成對對黃珊珊有好感，只有4成6對蔣有好感，這是一個警訊。至於第二個警訊，是不論黃珊珊以無黨籍參選或民眾黨提名，均能獲得2成以上的支持。

鈕則勳提到，從調查中來看，蔣都輸陳3到4個百分點，黃明顯搶到蔣的票，蔣在三強鼎立結構下，原本在其他調查中的「脆弱優勢」已被反超。

鈕則勳說，至於第三個警訊則是從政黨傾向來看，20歲以上民眾對國民黨好感度最低，反感度最高，還輸給民眾黨，變成「小三」，這樣的結果也可能讓蔣萬安在開拓選票過程中有其限制。

鈕則勳因此建議國民黨採取「北桃連動」的戰略，亦即桃園市長提名應和蔣萬安能夠多方面互補，國民黨最強的新北市長侯友宜順勢加入機會才高，如此藍軍北台局勢才能穩定。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，國民黨在台北市優勢漸漸消失，尤其國民黨反感度破3成，可能拖累選情；民調像健診，政治人物應該聞過而喜，參考民調反省改善，才能夠貼近民意、持續進步。

針對台北市長柯文哲的滿意度，賴祥蔚說，超過65％的台北市民認為市政表現在及格以上，20％左右認為柯表現80分以上，平均支持度在藍綠夾擊下仍有59.2％。在台北市議員候選人支持度的部分，民進黨為26.1％，國民黨為24.4％，民眾黨為10.0％。

中華傳播管理學會表示，本次調查日期是2022年2月18日至2月19日，訪問地區為台北市，對象是設籍台北市的20歲以上成年人。抽樣方法以台北市住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1085人，在95％信心水準下，抽樣誤差約 ± 2.98個百分點。依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡、教育程度加權，以符合母體結構。