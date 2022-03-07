左營舊城見城之道7日開工，文化部長李永得（右三）聽取工程說明。（曹明正攝）

高雄巿自2017年起推動再造歷史現場旗艦計畫「見城計畫」今年重頭戲將沿左營舊城軌跡，打造空中步道「見城之道」，全長770公尺，斥資上億，將以300日曆天，重新縫合大小龜山，7日舉行開工典禮，預計今年11月可以完工。

見城之道總長約770公尺，模擬原有城牆3公尺高度，過路段提高到6公尺，讓遊客可沿城牆串接舊城東門、蓮池潭及北門，縫合分開近百年的大小龜山，並可了解文資保存的修復歷程，也可說是一條具教育意義的見學之道。

文化部長李永得出席時說，見城計畫文化部核定了7.2億元，加上高雄巿預算，總共耗費超過10億元，可說是目前台灣最大規模國定古蹟的修復還有再利用，最關鍵的是有前瞻計畫支持，否則要核定這麼高的金額幾乎不可能。

高雄巿副巿長史哲說，見城之道本是「空中馬道」，但見證城牆修復也是很重要的歷史教育過程，所以見城之道既是工程，也是達成見城計畫的道路。他並引「大學之道在明明德」，改稱「見城之道在於永得」謝謝文化部。