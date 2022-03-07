俄烏戰事越演越烈，使國安基金進場已進入倒數計時。台股7日開盤後一路下跌，盤中一度跌幅擴大到接近600點，雖然近中午指數有小幅拉回，但仍跌超過570點，台股大盤指數已進入「萬七」保衛戰的同時，據了解，國安基金委員陸續已有接獲口頭告知，這幾天隨時召開臨時委員會議的準備，國安基金官員和幕僚現在正緊鑼密鼓盯盤，準備必要時隨時召開委員會議，由國安基金委員們議決是否再度授權國安基金進場護盤。

官員分析，7日台股重挫是由於俄烏戰場引發油價飆高、以及對物資和供應鏈衝擊等問題，目前德法股市跌4%多，台灣的跌幅仍小於台灣，以及亞洲其他股市，而美股方面的表現，則要等今晚開盤，但台灣雖然股市受到國際連動影響，官員強調，台股仍有相當強的經濟成長基本面加持，包括主計總處已將今年經濟成長率預期從4.15%提高到4.42%，進出口成長亦連兩紅，投資成長及上市櫃公司獲利均創新高，因此也呼籲投資人對台股要有信心。

據了解，國安基金已注意到外資上週賣超台股的狀況，而7日台股雖然重挫快600點，但成交量截至中午已超過3500億，證明低接的買盤仍不少。不過國安基金內部也有評估，俄烏戰線的延長，顯示不會在短之內結束，隨時時間越來越久，對全球的金融或資本市場的影響也會越大，台股亦不例外，因此對於召開臨時委員會議，也更加有「心理準備」。

根據國安基金管理條例，國安基金啟動的時機，不只是國內外發生重大的政經變數，同時也要對台股造成重大的影響，尤其是已引發市場「失序」，和「非理性的預期、恐慌」，才能啟動。而截至中午，台股大盤指數跌逾570點，跌幅3.26%，而亞股的日經指數、香港恒生指數，跌幅均超過台灣，分別跌3.39%、3.41%，至於美股，上週五道瓊、S&P 500、那斯達克等三大指數分別跌0.53%、0.79%、1.66%，不過之後美股就週末休市，今晚將如何表現，並且隔日將如何影響台股，將成為國安基金是否召開委員會議、決定進場的關鍵指標。