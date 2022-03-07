3月8日就是國際婦女節，85度特別舉辦「歡慶女神節、天天好咖日」活動，從3月8日到3月14日連續一週，全系列中大杯咖啡第二杯半價，天天都能喝到好咖啡。 85度嚴選咖啡豆主要以高海拔區域的阿拉比卡咖啡豆，產地來自巴西，還有瓜地馬拉的薇薇高地和新東方，其豆子形狀偏向飽滿橢圓形，烘焙出的咖啡有多層次的香味和豐富的風味，曾獲得國際專業評鑑機構COFFEE REVIEW評定91分。 85度在3月8日到3月14日，舉辦「歡慶女神節、天天好咖日」活動，將平常週五咖啡日限定中大杯咖啡第二杯半價優惠，拉長到一個禮拜，全系列咖啡品項有美式咖啡、海岩咖啡、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰風味拿鐵、榛果風味拿鐵和香草風味拿鐵共12種口味，活動限門市現場購買、同品項同大小，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。