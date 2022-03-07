台中市和平區梨山國中小等五校交通車啟用典禮今天舉行，學童們非常開心。（台中市教育局提供）

教育局長楊振昇早上在和平國小主持交通車聯合啟用典禮。（台中市教育局提供）

和平國小學生原住民舞蹈表演炒熱氣氛。（台中市教育局提供）

台中市和平區梨山國中小等五校交通車車齡都於3月達10年期滿，依現行法規和安全考量不得載送學生，各校校長相當苦惱學生上下學問題，市府採購4台20人座、1台8人座交通車，7日在和平國小舉行交通車聯合啟用典禮，及時解決學校困境。

教育局長楊振昇早上在和平國小主持交通車聯合啟用典禮，由博愛國小學童以小提琴拉開幸福序曲，接著和平國小學生原住民舞蹈表演炒熱氣氛，現場來賓冠蓋雲集。

楊振昇表示，和平區梨山國中小、平等國小、中坑國小、和平國中與自由國小五校的交通車，於2012年3月份由教育局媒合企業捐贈，五台車車齡都於今年3月達10年期滿，依現行法規和安全考量不得載送學生，各校校長都相當苦惱學生上下學問題。

楊振昇指出，市府於去年底專案補助1100萬餘元，共採購4台20人座、1台8人座交通車，今天終於通車啟用，將讓偏鄉學童可以安心上下學。中坑國小家長指出，非常感謝愛心巴士溫暖接送，不但可以減輕家長接送負擔，也讓孩子每天準時到校。