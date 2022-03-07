為垂直整合縮短供應鏈，以摩斯漢堡發展連鎖的安心食品，在屏東農業生物科技園區投資興建的食品加工廠7日正式動土，預計2024年上線投產。東元餐飲集團會長黃茂雄表示，安心食品預計斥資逾10億元投資屏東長治鄉的屏東生物科技園區，規畫萬坪基地打造專屬食品廠房，未來將全面提升食品製程及創新研發技術，擴大佈局促進地方經濟發展，提供安心、健康、美味的餐點。 疫情影響下打亂全球供應鏈及運輸通路，黃茂雄表示，安心食品一直以來堅持使用在地農漁產，設立食品廠房能縮短產地製程距離，降低碳足跡，更保存食材的新鮮美味。 黃茂雄說，安心食品廠房將以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，初步供給全台摩斯漢堡米粄產能，更期待將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地。連結產學合作發掘在地產業及人才育成，整合未來3至5年的營運量能發展做好準備，帶動上、中、下游周邊產業發展。 安心食品董事長林建元表示，安心食品經營的MOS摩斯漢堡全台直營303間店鋪，每日提供各式多元的餐點服務顧客。為加強與在地農業的合作而在屏東農業生物科技園區內投資興建食品加工廠造，未來從產地到餐桌、食材到餐點全程嚴密控管，為顧客的食安把關。 MOS摩斯漢堡為了提供更完善優質的服務品質， MOS Order APP最近推出「MOS安心取溫馨送」新功能，摩斯會員除了可以優惠價格量購再慢慢享用之外，各式商品之外，還可以方便的將取貨票券轉贈或接收分享。利用手機持有的取貨票券，可以享受隨時、隨地、隨店在全台直營店鋪取貨零距離的體貼服務。「MOS安心取溫馨送」提供量購優惠的內容包括MOS Cafe'、紅茶、漢堡、點心及各項適合送禮的商品，顧客不需要寄送宅配，即可利用安心取的轉贈功能，透過LINE將優惠票券所需的轉贈碼傳送給好友分享，不論受贈者身在台灣的任何一個縣市，都可以利用確認碼接收票券後，到大部分摩斯店面輕易取用，享受送禮零距離的溫馨服務。