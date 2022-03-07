影》為韓執政黨總統候選人拉票驚遇襲 黨魁頭部流血送醫 12:462022/03/07 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓總統大選即將於9日展開，首爾街頭到處是競選橫幅。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Ruling party Chairman Song Young-gil gets hit with an object while campaigning in Seoul. He was rushed to a hospital with injuries to his head, witnesses said. Koreans go to the polls on March 9 to elect a new president. https://t.co/TmG5WpCSrz— LIM Yun Suk (@yunsukCNA) March 7, 2022 影》為韓執政黨總統候選人拉票驚遇襲 黨魁頭部流血送醫 訂閱影音： 中時新聞網 南韓總統大選9日即將投票，執政的共同民主黨黨魁宋永吉周一在首爾為候選人李在明拉票時，遭不明攻擊者傷及頭部流血，目前他已被送往附近醫院的急診室就醫。 不過，據韓聯社報導，黨部官員說，他的傷勢並沒有生命危險。 文章來源：(LEAD) Ruling party chief hit by object during campaigning, rushed to hospital 年輕世代對中國具強烈的不信任感 韓國大選 一場親中vs. 親美的博弈 南韓總統大選在即 北韓今年第9度搗彈 #南韓 #總統大選 #執政黨 #攻擊 #黨魁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安哲秀退選 兩在野黨整合拚變天 04:102022/03/04 國際大事 南韓總統大選前挑釁 北韓疑發射飛彈 08:172022/03/05 國際 世衛證實烏克蘭醫療設施遇襲 英：俄攻擊平民區 22:152022/03/06 國際 全台停電經損達百億 民眾黨團籲王美花知所進退 13:022022/03/04 政治 韓國總統大選事前投票率創高 確診者投票設施不足 23:372022/03/05 國際 韓國大選三強鼎立 合縱連橫膠著 04:102022/03/05 國際大事 新北去年74名警因公受傷 議員促繁重加給重新檢討擬再調升 21:302022/03/04 社會 跟著老美制裁普丁 自家產業反遭重創 這國政府慘被罵爆 16:002022/03/04 財經 總統想投給「他」 老爸聽了猛罵女兒是白癡 竟被告上法院 14:032022/03/06 社會 挖眼案翻版？不爽店員勸寫實聯制 醉男抓狂連槌30餘下持刀傷人 13:212022/03/05 社會 別把分手掛嘴上！絕對不能對情人做的十件事 卻有很多人都踩雷了 09:302022/03/07 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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