Ruling party Chairman Song Young-gil gets hit with an object while campaigning in Seoul. He was rushed to a hospital with injuries to his head, witnesses said. Koreans go to the polls on March 9 to elect a new president. https://t.co/TmG5WpCSrz — LIM Yun Suk (@yunsukCNA) March 7, 2022

影》為韓執政黨總統候選人拉票驚遇襲 黨魁頭部流血送醫

南韓總統大選9日即將投票，執政的共同民主黨黨魁宋永吉周一在首爾為候選人李在明拉票時，遭不明攻擊者傷及頭部流血，目前他已被送往附近醫院的急診室就醫。

不過，據韓聯社報導，黨部官員說，他的傷勢並沒有生命危險。