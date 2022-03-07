影》為韓執政黨總統候選人拉票驚遇襲 黨魁頭部流血送醫

南韓總統大選9日即將投票，執政的共同民主黨黨魁宋永吉周一在首爾為候選人李在明拉票時，遭不明攻擊者傷及頭部流血，目前他已被送往附近醫院的急診室就醫。

不過，據韓聯社報導，黨部官員說，他的傷勢並沒有生命危險。

文章來源：(LEAD) Ruling party chief hit by object during campaigning, rushed to hospital
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