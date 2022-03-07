大聯盟勞資談判持續進行，球員工會再度退讓，同意聯盟加快比賽節奏的新制度，包括「投球計時器」、「更大的壘包」、「禁止守備布陣」。薪資仲裁前的獎金池從8500萬美元減少到8000萬美元（資方只肯給3000萬美元），同時球員工會拒絕了「機器主審」。

聯盟發言人凱普林（Glen Caplin）7日聲明批評球員工會欠缺誠意，甚至「倒退談判進度」，他指出球員工會開出的條件比前一次更加無理，「簡言之，我們又卡死了。我們會設法回應，但他們的提案把事情變得更難辦。」

球員工會隨即駁斥聯盟，表示球員明明已經做出更多讓步，他們放棄擴大新秀球員「超級2資格（提前薪資仲裁的資格）」的總人數，放棄降低利潤分享的比例（大球隊賺了錢必須分享給小市場球隊的比例），保留豪華稅以外的非金錢懲罰，同意在球衣繡上贊助商，擴大季後賽席位，這些全是對資方有利的。

讓利這麼多之後，球員工會大概只希望球團考慮到每年上升的利潤與通貨膨脹，給予球員相應的加薪。工會提出每支球隊的豪華稅門檻提升到2.38億美元，然後逐年增加到2.63億美元。聯盟和資方只肯維持在2.2億美元，然後逐年增加到2.3億美元。從去年12月談判封館啟動之後，資方無意在這個最重要的議題退讓半步。