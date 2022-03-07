隨著俄羅斯入侵烏克蘭的軍事衝突持續升級，全球串流媒體巨頭網飛（Netflix）、主要會計師事務所KPMG和資誠（PwC），以及金融服務公司美國運通（American Express）都在周日宣布切斷與俄羅斯的業務往來。

俄羅斯違反讓烏克蘭馬里烏波爾市（Mariupol）和沃爾諾瓦卡市（Volnovakha）平民撤離的人道走廊停火協議，俄國總統普丁周日揚言將繼續進攻烏克蘭。

網飛發言人表示：「有鑑於當地情況，我們決定暫停在俄羅斯的服務」。本周早些時候，網飛只是暫時停止在俄羅斯所有未來項目和購買計畫。

受到貿易制裁、供應限制和政治壓力影響，此前包括知名運動品牌Nike、瑞典家居用品零售商Ikea、法國時尚精品公司愛馬仕（Hermes）等西方企業已經宣布關閉在俄國的商店或辦公室，或停止在當地的業務。

信用卡公司美國運通周日在官網上宣布，有鑑於俄羅斯對烏克蘭人民持續發動不當的攻擊，美國運通將暫停在俄羅斯和白俄羅斯的所有營運。

屬於全球四大會計師事務所的KPMG和資誠周日宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，他們排除所有俄羅斯的成員公司（member firm）。

KPMG宣布其事業網路將剔除俄羅斯和白俄羅斯公司，此舉將影響該兩國逾4,500多名合作夥伴與員工。資誠亦發出類似公告，宣布將斷開俄羅斯公司。資誠在俄國經營30多年，在當地擁有3,700個合夥人和職員。

中國影片分享應用程式抖音（TikTok）周日宣布暫停其俄國平台的直播和影片上傳服務。普丁在上周五簽署一項新的媒體法案，該公司表示正在評估其影響。

美國政府上周六譴責這項新法規，根據該法令，如果散播的媒體資訊被克里姆林宮認定為「假消息」，可能面臨長達15年的牢獄之災。