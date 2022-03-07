台北電腦公會理事長、友達董事長彭双浪7日出席科技部「2022 Tech GiCS女婕思」啟動記者會，會後接受採訪時表示，不只是供電穩定的問題，台灣綠電短缺、綠電進度落後、憑證不完整，對於業者來說是更大的焦慮。至於俄烏戰爭的衝擊，他認為產品需求直接影響不大，但原來就有通膨壓力，如果戰爭造成消費不安定的心態，造成消費收手，不只資通訊產品，全球經濟都會受到很大影響。

地緣政治的變化對於產業還是造成很大的影響，從供應鏈角度，俄羅斯、烏克蘭在原物料是主要供應大國，對上游原料供應有長期影響。市場角度來看，俄羅斯、烏克蘭不是消費大國，產品需求直接影響不大，但原來就有通膨壓力，如果戰爭造成消費不安定的心態，造成消費收手，不只資通訊產品，全球經濟都會受到很大影響。

彭双浪指出，期望兩國緊張的情況能夠透過一些和平方式解決、戰事不要拖太久，拖太久對於全球經濟會有很大的影響。尤其是原來通貨膨脹在去年下半年到今年年初全球壓力都很大，擔心通膨造成消費的排擠，舉例來說，烏克蘭是全球農作物生產大國，包括小麥、玉米都佔了有很大的比重，如果造成農產品、民生必需品價格上升，對於消費性電子產品就有排擠效應。

至於近期最夯的台灣電力供應問題，彭双浪表示，相信所有產業都希望政府能提供穩定的電力供應，不只是工業、還有民生，對電力需求是基本的，不希望看到因為人為因素、或是能源政策因素造成電力供應緊缺。特別是這兩年因為區域競爭影響，很多台商選擇回台投資，產業都希望水、電、人力、土地都能有很好的解決方案。電力緊俏是大家知道的問題，相信政府有好的解決方法。這次的停電原因歸類為人為因素，但還是要有足夠餘裕讓備載容量足夠，這也是電力穩定供應的前提。產業更焦慮的是，到2030年、甚至是2025年，很多客戶、政府政策對於淨零、減碳的要求與日俱增，其實台灣綠電短缺、綠電進度落後、憑證不完整，對於業者來說是更大的焦慮。至於工總提出萬言書，彭双浪表示，要了解一下內容，如果有必要會一起提議。