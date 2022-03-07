大陸國家發展改革委副主任胡祖才7日在記者會上表示，2021年末中國常住人口都市化比率達到64.72％，戶籍人口都市化比率提高到46.7％。都市化是現代化的必經之路，也是大陸最大的需求潛力所在，對推動經濟社會平穩健康發展、構建新發展格局、促進共同富裕都具有重要意義。他還特別提到，要繼續深化戶籍制度改革，拓寬在城市穩定就業生活的農業轉移人口舉家落戶管道，提高落戶便利度。

胡祖才表示，大陸今年要穩步提升新型都市化的品質，充分發揮新型都市化對促進居民消費、拉動有效投資的積極作用，重點工作有四：

第一，提高農業轉移人口市民化品質。要繼續深化戶籍制度改革，拓寬在城市穩定就業生活的農業轉移人口舉家落戶管道，不斷提高落戶便利度，切實維護好進城落戶農民的農村權益。推動城鎮基本公共服務加快覆蓋常住人口，以新生代農民工為重點推動參保擴面，保障隨遷子女在常住地接受義務教育，加強農民工就業服務和技能培訓，今年開展農民工補貼性培訓600萬人次以上。

第二，促進大中小城市和小城鎮協調發展。推動超大特大城市轉變發展方式，超大特大城市要重視「大城市病」問題，有序疏解中心城區非核心功能，合理控制城市規模、人口密度和開發強度，促進多中心、多層級、組團式發展，輻射帶動周邊市縣培育發展現代化都市圈。

第三，提升城市宜居宜業水平。目前，大陸生活在城鎮的人口已達9億多人，今後還將逐年增加。城市建設要努力提供更多普惠便捷的公共服務。而在加強歷史文化保護傳承同時，須延續城市文脈，堅決防止大拆大建、貪大求洋，嚴禁大規模遷移砍伐老樹。

第四，促進城鄉融合發展。大陸即使基本實現都市化，仍將有4億左右人口生活在農村。要協同推進城市和鄉村現代化，要以縣域為基本單元，紮實推進城鎮公共服務向鄉村覆蓋，因地制宜推進城鎮基礎設施向鄉村延伸，促進農業農村現代化，改善農村人居環境，提升生活品質。