90歲劉姓老翁去年9月開始出現腹痛及血便等症狀，到中醫大新竹附設醫院就診，消化科醫師范峻維做大腸鏡檢查，在劉翁盲腸處發現4.7公分X3.8公分的惡性腫瘤，大腸直腸外科醫師邵彥誠以3D腹腔鏡手術切除，劉翁手術後第6天出院回家，恢復狀況良好，目前回門診持續追蹤。

邵彥誠表示，超高齡病患及家屬通常會擔心手術帶來的風險，不斷隱忍的結果，反而會讓病況更惡化，90歲劉翁檢查發現盲腸有惡性腫瘤後，考量到高齡長輩，手術前特別和劉翁及家屬做充分討論，安排劉翁做心臟超音波，確認心臟功能沒問題。

同時，安排劉翁做呼吸訓練器，在手術前練習深呼吸，避免劉翁術後發生可能的肺炎併發症，也可以馬上運用幫助呼吸功能。

劉翁經過心臟超音波評估和呼吸訓練器訓練後，狀況穩定，邵彥誠以3D腹腔鏡微創手術，切除右側結腸，並清除鄰近所有淋巴結，劉翁手術後隔天就可以下床活動，每天很認真繼續使用呼吸訓練，恢復情形良好，術後第6天即出院回家。

邵彥誠指出，目前醫療科技進步，3D腹腔鏡手術再配合手術前的訓練和準備，超高齡患者也有不錯的預後。

他建議民眾如果發現有血便現象，一定要儘速就醫，不要因為年齡高就繼續隱忍，放棄治療，希望以劉翁案例鼓勵其他病友，「劉爺爺做得到，你也可以做得到！」