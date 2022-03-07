車牌號碼的3個英文代碼如果是BTS（防彈少年團）、BYE（再見）、PCR（核酸檢測）、NYY（紐約洋基隊），你能接受嗎？為了解民眾對車牌號碼英文字母組合的想法，公路總局今（7）日起至5月6日歡迎民眾上網表達22組車牌的意見，以作為後續製作車牌的參考。

公路總局表示，現行核發的車牌號碼採不分車種都是一車一號，以3英文代碼與4數字代號組合。考量社會文化多元、民眾觀點亦隨時空環境改變，英文代碼拼字是否不雅，可能因個人喜惡而異；為了解近2年預計製作的車牌英文代碼遇有意義、諧音者是否合適，特製作意見調查表，調查結果將納入車牌英文代碼製作考量。歡迎民眾即日起至5月6日於監理服務網https：／／www.mvdis.gov.tw踴躍表達意見。

意見調查表將分4類車種，其中自用小客（貨）車調查範圍BNU至BSZ，包括BTS（防彈少年）、BTW（By The Way順便一提）、BUB（小傢伙）、BUG（程式錯誤；蟲）、BUM（英式指屁股，美式指乞丐、遊民）、BUS（公車）、BUT（但是）、BUY（買）、BYE（再見）等9個字母組合。

普通重型機車包括NYC（紐約市）、NYK（紐約尼克隊）、NYM（紐約大都會隊）、NYY（紐約洋基隊）、PAD（墊子）、PAY（支付）、PBS（美國公共廣播電視公司）、PCM（專業營建管理）、PCR（核酸檢測）等9個字母組合。

電動普通重型機車調查範圍ERF至ERV，包括ESC（電腦退出鍵）1個字母組合。

租賃小（客）貨車包括REP（共和黨）、RET（狂暴娛樂公司電競隊）、REV（旋轉）等3個字母組合。

公路總局補充說明，新式汽機車號牌已將英文字母「Ｉ」，「Ｏ」去除，以避免民眾看成阿拉伯數字1和0，另外也不用阿拉伯數字「4」。