北京大學體育教研部的台籍老師陳文成，今年在北京2022冬奧會期間，率領在京的台生參與志願者活動、到延慶體驗滑雪樂趣。（藍孝威攝）

雖然兩岸官方關係自蔡英文總統2016就任後跌至谷底，但民間交流依舊熱絡，許多台生赴陸唸書、台青赴陸就業創業。今天（7日）， 在大陸全國政協十三屆五次會議第二場「委員通道」上，大陸全國政協委員、福建省台灣同胞聯誼會會長江爾雄說：「台灣青年在大陸發展很好，未來會更好。」

江爾雄以一名台青陳文成為例：2011年負笈北京讀書、工作、結婚生子，現在是北京大學體育教研部的一名老師。2008年北京奧運會，陳文成還在台灣讀大學，學習體育教育專業，當時他就期盼，有朝一日能參與大陸的大型體育賽事。

江爾雄說，今年北京舉辦2022年冬奧會，陳文成的夢想成真，成為一名志願者，不僅在北京市區紫竹院公園門口帶著學生宣傳冬奧，還組織50名台籍大學生到市郊延慶體驗滑雪。這位台青說：「3億中國人上冰雪，台灣同胞沒有缺席。」

還有一名台灣青年拿著半張族譜找到江爾雄，說「想找到故鄉」，在大家的幫助下，他很快帶著弟弟妹妹回到爺爺心心念念的故鄉。在福建莆田，他們認祖歸宗，祭拜祖先。

江爾雄回憶，「我當時在現場感慨萬千，是啊，兩岸割捨不斷的血脈親緣，就是這樣在一代又一代年輕人身上延續，因為我們血脈里流淌的都是中華民族的血。」「光是在福建，台青超過4萬人，兩岸青年手拉手，心連心。」