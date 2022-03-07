縣長楊文科（左三）體驗手作新城風糖有名的「爆漿黑糖饅頭」。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

從大陸海南島嫁來台灣的寶山鄉新城風糖園區執行長王翎鳳，積極融入生活，身兼寶山鄉樂齡學習中心主任、寶山鄉休閒農業發展協會理事長、寶山鄉新住民關懷協會理事長多職服務工作，縣長楊文科在婦女節前夕造訪，頒給縣政顧問聘書，感謝王對地方的付出！

楊文科到新城風糖園區，恰好有20多名長者在園區內的樂齡學習中心，跟著老師跳著土風舞，楊文科也在長者們邀請加入行列，一起手舞足蹈，一邊和阿婆們閒話家常起來，並在王翎鳳的帶領體驗手作新城風糖有名的「爆漿黑糖饅頭」。

王翎鳳說，2009年嫁來台灣，語言、飲食習慣都不一樣，剛開始吃了不少苦頭，因婆婆是新城社區發展協會理事長，常帶她四處走跳，融入客家庄，並還要她設計課程，為村裡長者們上課。

王翎鳳當時設計製作豆花的課程，上課時被長輩質問為什麼這樣做？質疑作法不對，且長 輩們都講客家話，她聽不懂也沒辦法回答，被大家誤會她「怎麼都不理人！」讓她覺得很受挫。

王翎鳳說，為了融入社區，她努力學習客家話，試著放慢語速，見到長輩就主動上前用客家話打招呼、幫忙做事情，大概半年光景才和村裡的老人家拉近距離，建立信任感。

王翎鳳來台10多年，將寶山鄉的農特產品推廣得有聲有色，社區事務也欣欣向榮，她認為現在女權意識雖然愈發抬頭，但要能謙卑、有耐心和同理心，少點抱怨和計較，有了好態度就會有好人緣，這樣在任何職場上都能受到歡迎。

她並認為，若要在工作和家庭間取得平衡，夫妻間一定要學會良好溝通、互相尊重，才能讓家庭有向心力。此外，孩子的身教也非常重要，自己能做到孝順父母、尊敬長輩、尊重丈夫，孩子們都會耳濡目染地學習，心裡也會更充滿愛。