中國駐烏克蘭大使館今天宣布，大部分在烏中國人已撤離，並提醒仍在當地的中國人儘快離境。據報導，仍有留學生受困在戰區走不了，撤離的人則面臨等待戰火平息或另尋他校繼續學業的問題。

俄烏戰爭自2月下旬爆發，中國駐烏克蘭大使館則從2月25日開始撤僑登記，並於同月28日開始首波撤僑行動。據當時數據顯示，有6000多名在烏的中國人登記撤離。然而相較歐美國家已經提早示警並撤僑，中國直到戰爭爆發後才開始準備撤僑，引來「慢半拍」的批評。

在撤僑工作進行約1週後，中國駐烏克蘭大使館今天在微信公眾號發布公告稱「目前，在烏克蘭的中國同胞絕大部分已撤離」，並強調烏克蘭的情勢還在不斷惡化，且有急劇升溫的情形，「謹提醒尚在烏的中國同胞儘快自烏離境。」

但據英國廣播公司（BBC）中文網報導，有部分留學生雖登記撤離卻因為所處地點是俄烏兩軍交戰區，而等不到外援，失去黃金撤離時間，只能暫時在宿舍或防空洞避難。

綜合中國媒體報導，目前在烏克蘭留學的中國學生超過1萬人，選擇到烏克蘭留學的原因之一在於學費不貴，大學與研究所的學費一年大約人民幣3萬到4萬元（約新台幣13.4萬到17.8萬元），博士班則再增加1至2萬。相較於其他歐洲國家，費用相對較低。

另一方面，烏克蘭擁有1000多所大學，而且領域涵蓋音樂、藝術、航太科技、化工，著名的綜合性大學基輔大學，曾名列歐洲10大名校。

在順利撤離後，這些中國留學生隨即面臨靜待戰火平息、重回烏克蘭繼續學業，或是轉學到其他國家同類型大學的兩難。

報導引述德國柏林多所大學的留學業務承辦人員表示，中國的留學生原則上可以轉學到歐盟成員國的大學就讀，或藉由針對難民學生的專案，申請進入歐盟成員國的大學。

不過，雖然有這樣的管道，實務操作仍然有不少麻煩，例如不同國家的教學內容不同、上課語言不同；此外，適應新的國家環境與文化也需要時間。