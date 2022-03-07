美國汽車協會（AAA）6日（周日）表示，由於全球制裁打擊俄羅斯原油出口能力，帶動過去一周美國汽油價格飆漲11％，升抵2008年7月底以來最高。

AAA指出，周日美國普通級汽油均價衝上每加侖4.009美元，比前一周躍升11％，比去年同期大漲45％。

該協會數據可追溯至2000年，周日提及美國汽油零售價在2008年7月17日上看每加侖4.114美元，當時美國原油期價狂飆至每桶147.27美元的歷史高峰。