美國汽油價格飆升至2008年以來高點 13:072022/03/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國汽車協會（AAA）6日（周日）表示，由於全球制裁打擊俄羅斯原油出口能力，帶動過去一周美國汽油價格飆漲11％，升抵2008年7月底以來最高。 AAA指出，周日美國普通級汽油均價衝上每加侖4.009美元，比前一周躍升11％，比去年同期大漲45％。 該協會數據可追溯至2000年，周日提及美國汽油零售價在2008年7月17日上看每加侖4.114美元，當時美國原油期價狂飆至每桶147.27美元的歷史高峰。 台商兩岸PCB總產值 創新高 因應未來趨勢 廣穎推首款DDR5 4800桌上型超頻記憶體 #全球 #美國汽油 #協會 #AAA #每加侖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市場波動大 搭載美債ETF穩健因應 10:442022/03/07 財經 俄烏開戰後 中國鋁材大量轉運至歐洲 12:032022/03/06 財經 新手遊Q2上線 傳奇網路 營運添新動能 04:102022/03/07 證券．權證 俄烏戰事越演越烈 國安基金進場進入倒數計時 12:352022/03/07 財經 陸拚2022年經濟目標 發改委聚焦擴大內需、抗風險 11:152022/03/07 財經 俄烏大戰狂燒 金價飆破2000美元 12:572022/03/07 財經 非經濟因素股市短線急跌 主題型基金中長期投資機會 10:442022/03/07 財經 俄烏戰衍生金融戰 凱基投顧籲留意四大衝擊 12:142022/03/07 財經 台東書局結合精神疾病諮詢 支持病友 04:102022/03/06 地方新聞 投資詐騙盛行 德國市調機構GfK呼籲民眾勿受騙 10:022022/03/07 財經 F5 Distributed Cloud Services強化數位世界保護 10:042022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。