新竹47歲男性因突發性右側手腳完全無力、言語障礙至新竹台大分院急診，經確認有大血栓堵塞於顱內大動脈，院方即時施打血栓溶解劑，再施以血栓移除術治療，病人獲完全復元，院方表示，針對缺血性腦中風若能在黃金時間內治療，病情即可有效控制。

新竹台大分院神經部主任蔡力凱表示，腦中風位居國人致殘病因的首位，也是10大死因的第4名，不過，近年隨著醫療水準日新月益，目前針對缺血性腦中風的急性治療和2次中風的預防，有愈來愈多的醫療方法可以介入，有機會能進一步提升中風病人的復元，並減少病友後續腦中風的復發。

新竹這名病患即是因突發性右側手腳完全無力、言語障礙及意識模糊，經神經學評估，並安排腦部影像學檢查，確認其罹患急性缺血性腦中風，經過即時施打血栓溶解劑後，病人的言語意識功能明顯進步，緊接著再作血栓移除術治療，以導管將動脈內的血栓取出，病人的手腳力氣也因而完全復元，腦部影像也呈現有效治療的成果。

後續針對病因檢查，院方另發現病人有頸動脈栓塞性狹窄，因此在神經外科的協助下完成了頸動脈手術。

蔡力凱說，病人一旦發生急性缺血性腦中風，若能在數小時的黃金時間內緊急接受血栓溶解治療或血栓移除術治療，能夠有效打通阻塞的顱內血管，常可達到不錯的功能性預後。

新竹台大分院跨科部的腦中風團隊，提供全時的急性腦中風照護，可於短時間內完成中風評估和血栓溶解治療，並提供專業的血栓移除術治療，後續復健照護可治療併發症及促進神經功能進步。

此外，針對腦中風病因的探究及跨科部的處理，更能充分幫助病人預防2次中風的發生，病友在急性期成功治療後，透過跨科部團隊的處置，病情可獲得有效控制。