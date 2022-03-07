前5局1支安打都打不出來的大溪高中，7日在季軍戰展現韌性，9局靠著連續4支安打跟野手選擇，攻下2分逆轉，最終以5比4擊敗高苑工商，奪下110學年度高中木棒聯賽季軍，寫下隊史最佳成績。

大溪打線前5局遭高苑先發投手鄭兆凱壓制，僅靠著1次失誤上壘，5局打完陷入0比4落後，但大溪不輕言放棄，6局上萬樂南、張家豪連續敲安，黃聖凱獲得保送形成滿壘，第2棒吳誌珈敲出適時安打送回2分，大溪單局攻下3分，追到僅1分差。

1分差的比賽來到9局上再度發生變化，大溪最後反攻機會在1出局後，汪家毅、林子峻接連敲安，王興龍補上追平安打，滿壘時郭子昕擊出二壘滾地球打回超前分，終場大溪就以1分差逆轉高苑，隊史首闖4強就奪下季軍。

「這就是桃園的棒球任性。」大溪總教練鄭錦繁賽後說，「球員堅持到最後，教練團也相信小朋友。」大溪在2018年重新整軍，107學年度重回木棒組，本屆一口氣殺進4強，最後逆轉奪下季軍。

「我們能打到8強，在我心中他們已經是冠軍了。」鄭錦繁指出，球隊從成軍到後來的轉型，中間有許多人、像是「桃園棒球教父」張滄彬的支持球隊才有現在這樣的成績，「能夠在成軍這麼短的時間就能竄起，這也證明桃園的球員沒有一隊是肉腳。」

雖然前5局1安難求，但大溪教練團仍是相信球員能力，鄭錦繁也認為這就是此役能夠逆轉的最大關鍵，「真的很欣慰，也很感動。」而打出關鍵追平安打的高二捕手王興龍也直呼興奮，「昨天輸球後自己很自責，因為很多次關鍵時刻輪到我打，卻沒辦法幫球隊建功，今天前面攻擊也很心急，但教練提醒我設定好球再攻擊，能打出去真的很激動。」