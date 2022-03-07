迎接2022台北杜鵑花季的到來，台北晶華酒店即日起至4月30日，以「城市野餐賞花之旅」為主題，推出「春日蟹鮭雙盛合」、「花現手鞠壽司重箱盛合」，以及「春日棒棒糖蛋糕」與「玫瑰凍頂烏龍香檳茶」等主題式餐飲，每款680元起於「晶華美食到你家」美食外賣外帶電商平台開賣。 同時，晶華酒店也以陸上郵輪的旅遊概念規劃出「花現晶華‧春日賞花航程」住房專案，邀請旅人入住精緻客房、大啖集結手麴壽司、炸雞和日式和菓子的野餐組合，盡情感受春日賞花之樂。專案每房每晚4,980元起，再贈2022杜鵑花季限定紀念野餐墊和杜鵑花造型胸章。外縣市民眾前來臺北賞花，搭乘高鐵入住可享車票7折優惠，也歡迎使用振興券以及國旅券。 邁入第六年的台北杜鵑花季3月初正式啟動，杜鵑花是臺北市市花，今年花季以大安森林公園為主場，串聯仁愛路、信義路、新生南路及臺灣大學、永康、公館商圈等舉辦一系列花節活動。大會並以春天、幸福、浪漫為題，於公園內打造 7 個賞花點，30多種杜鵑花、再搭配繡球花、麗格海棠、薰衣草、金雀花、瑪格麗特、大理花、超級鳳仙、金魚草、百合等總計萬株花卉，打造出臺北最浪漫的花海打卡點。美景配美食，相得益彰，晶華酒店以日本賞花文化中不可缺少的「花見便當」為靈感，推出一系列美食和住房專案，熱情響應此次的花季活動，與民眾相約來趟春日小旅行。 此次的美食亮點首推賞花佐餐必備、由松葉蟹、鮮鮭魚及櫻花蝦等多款時令海鮮組成的散壽司，搭配傳統道地的三色花見糰子、大福及羊羹的「春日蟹鮭雙盛合」，春意盎然的野餐組合，限時優惠置3月15日，每組只要1,280元。由柏麗廳主廚精心規劃的「花現手麴壽司重箱盛合」集結日本賞花必吃美食，包括顏色繽紛、口味細緻的多款手麴壽司、由照燒醬及櫻花梅子佐味的日式唐揚炸雞組合、三色花見糰子、抹茶羊羹以及口感綿密的花生大福，無論視覺或味覺都能感受滿滿幸福。法籍甜點行政主廚裴洛偉（Nicolas Pelloie）也精心打造出「春日棒棒糖蛋糕」，在球形的布朗尼外包裹色彩繽紛的巧克力裝飾，清新、浪漫不同花卉主題在蛋糕上翩翩起舞。 野餐不可或缺的還有繽紛清涼的飲品，「玫瑰凍頂烏龍香檳茶」嚴選南投縣鹿谷鄉的凍頂烏龍茶葉，搭配屏東九如的有機大花玫瑰，如香檳般細緻的氣泡口感以及獨特的風味，入口清爽而馥郁，帶紫粉紅的茶湯色澤，更讓春日野餐多了一抹嬌豔的色彩。上述品項即日起於「晶華美食到你家」平台開放預訂自取，每份680元起。