桃園市楊梅區一名77歲梁姓老翁，6日下午外出散步，但在返家路上體力不支，蹲坐於楊梅農會門口階梯歇息，路過民眾擔心老翁身體狀況，便報警請求警方到現場協助，警方到現場後提供水給老翁，並通知家屬前來將老翁領回，家屬對警方的協助表達感謝之意。

楊梅派出所副所長江弘裕、警員簡睿雅接獲民眾報案，表示在楊梅農會前有一老翁蹲坐在地，員警到場查看發現老翁坐臥在農會前方階梯上，兩人上前關心並攙扶老翁起身，經了解原來是老翁下午外出散步，遠從楊梅區梅獅路走到大模街農會，回過神來才發現走到陌生的地方，由於本身就行動不便，加上長時間行走，最終體力透支，只好先於路旁歇息。

員警查證老翁身分後，通知家屬前來將老翁載回，當家人確認老翁平安無事後，心中的大石終於放下，家屬表示，老翁有失智情況，今日見老翁外出許久未歸，急著四處尋找，所幸員警協助及時，才沒有讓憾事發生。

楊梅分局表示，民眾若家中有年邁或易走失長者，建議讓其隨身攜帶聯絡資料，以防止走失及能及時聯絡家人帶回，同時也呼籲，發現家人失蹤不用等24小時且可以就近報案，把握時間方能提高尋獲機會。