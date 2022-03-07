澳洲昆士蘭州東南部因連日豪大雨，受災人數已近2萬人，11人不幸罹難。外交部今天表示，目前無國人或台商因洪災傷亡或受困。我駐布里斯本辦事處所在辦公大樓電梯設備受洪災影響，已將領事服務暫時移至「昆士蘭台灣中心」辦理，預計3月9日重新開放領務大廳服務民眾。

外交部發言人歐江安指出，澳洲昆士蘭州豪大雨，首府布里斯本更創下百年以來單日最高降雨量紀錄，自2月26日起陸續傳出洪水災情，昆州東南部淹水面積高達3.4萬平方公里，布里斯本市中心也有多處積水，數千人緊急撤離。澳洲媒體報導，受災人數已近2萬人，至今有11人不幸罹難，災情導致相關損失預計將高達數十億澳元。

她說，據駐布里斯本辦事處掌握的消息，目前無國人或台商因洪災傷亡或受困。大布里斯本地區部分街道仍因積水或災後清理，交通略受影響，仍請外出時務必小心。外交部與駐布里斯本辦事處將隨時密切注意災情發展。

外交部長吳釗燮已代表蔡總統向澳洲辦事處代表露珍怡表達對澳洲洪水災情的誠摯慰問；露珍怡代表對我國政府與人民關懷表示感謝。我國駐布里斯本辦事處處長陶令文總領事也已致函昆州州長Annastacia Palaszczuk及布里斯本市長Adrian Schrinner，代表我國政府向受災人士表達關懷與慰問，並感謝昆州第一線防洪及救難人員的辛勞。

歐江安指出，駐布里斯本辦事處所在辦公大樓電梯設備因受洪災影響，日前進行安檢維修暫停對外開放，惟駐處已將領事服務暫時移至「昆士蘭台灣中心」辦理。駐處將在辦公大樓開放出入，且經檢視電梯運作正常後，預定於3月9日重新開放領務大廳服務民眾。

外交部也提醒，國人如在當地遭遇急難需要緊急協助，可撥打駐布里斯本辦事處緊急聯絡電話，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」。