亞果遊艇集團推廣海洋休閒活動，從小學到大學都開啟產學合作計畫，其中贊助安平區西門實驗小學成立帆船隊，學童們在練習1年後，今年在全國青少年帆船錦標賽中，獲得2金3銀1銅佳績，展現台南市學童在海洋運動的潛力。

帆船賽是世界最大賽事之一，受到國際重視，台灣四面環海，原本擁有得天獨厚的地形優勢，帆船運動卻不盛行。

亞果遊艇會在台南安平商港碼頭成立，推廣海洋生活休閒活動，2020年舉辦全台大專院校帆船賽事，去年起，集團贊助西門實驗小學成立帆船隊，推廣帆船教育，擴大民眾接觸這項活動競技，進一步發展成海洋休閒產業。

西門國校學童經過1年的訓練，立刻在今年的全國青少年帆船錦標賽拿下佳績，其中更包辦樂觀型帆船女子組與樂觀型帆船國小女子組的冠亞軍，展現台南市學童在海洋運動競技的潛力。

亞果遊艇集團去年與瀛海中學國際部合開海洋教育課程，透過培訓課程，可取得國際帆船認證。另與高雄科技大學合作產學專班、支援EMBA的帆船賽。

自辦大專帆船賽、中學開培訓班、小學贊助帆船隊，亞果遊艇集團開啟一連串產學合作計畫，希望從小培育對帆船有興趣的學生，提供選手從國小至大學的發展舞台。

集團計畫在學生畢業，給予機會在集團旗下公司開設的樂活海洋學院擔任教職選手們加入帆船領域無後顧之憂，產業鏈中得以銜接就業，不用擔心斷層，藉此推廣全民海洋休憩生活風氣。