縣長楊文科（中）受邀出席旭德科技第四廠房動土典禮，肯定旭德科技為新竹縣產業帶來正面效應。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

ABF載板大廠欣興電子旗下的旭德科技，在湖口新竹工業區有三處廠房，因應未來快速成長的新需求，斥資近百億元興建第四座廠房，將創造1500個工作機會，縣長楊文科7日受邀出席動土典禮，祝福施工平安順利，肯定旭德科技為新竹縣產業帶來正面效應。

旭德科技是IC載板及軟板製造供應商，近年致力開發高頻、高速材料、薄板等技術，產品應用在Mini LED、IoT感測元件等新領域，日前剛為欣興併購。

縣長楊文科表示，很高興能參加旭德科技廠房的動土典禮，他和曾董事長在竹科草創時期就認識，具有革命情感，祝福欣興集團和旭德科技強強合併之後，攜手向全世界拓展業務，相信旭德科技第四座廠房動土，會為科技產業帶來正面效應，也為新竹縣產業建立新的里程碑。

旭德科技執行長勞紹文指出，旭德第四座廠房是公司自行購買土地、興建廠房硬體，總樓地板面積14200坪，房硬體投資金額約25億元，加上其餘廠內設備，總投資將近100億元，將導入自動化全新設備和製程，預計2024年完工並完成設備進駐，將創造1500個職缺，帶來60億元以上的營業額。