新北市30多歲劉姓男子，自己作息不正常，睡眠不足，卻怪罪是阿姨害他睡不飽，6日清晨他懷疑是同住的阿姨製造噪音，持水果刀猛刺在棉被內熟睡的阿姨頭頸、臉部、四肢10刀，阿姨幸好因棉被裹身而未送命，警方逮捕劉男，依家暴殺人未遂罪嫌送辦，台北地檢署檢察官6日晚間訊後聲請羈押獲准。

警方調查，劉男與母親、阿姨、外婆同住新北市新店區，因作息不正常，白天才睡覺，長期睡眠不足、品質也不佳，但劉男卻認為是阿姨平常碎念他沒工作，總是故意製造聲響讓他睡不好。

6日清晨7時許，劉男聽聞在房外有聲響，懷疑又是阿姨製造聲響，到廚房拿出1把水果刀，衝進阿姨房內，朝正在床上睡覺的阿姨一陣猛刺，阿姨驚醒抱著棉被呼救，劉母報警。

警方逮捕劉男，緊急將頭頸、臉部、四肢等多處刀傷的阿姨送醫，發現阿姨房內血跡斑斑，幸好她因有棉被保護，但傷勢不深，送醫後幸免於死。

劉男在母親和外婆勸說下，坦承犯行，供稱患有精神疾病，但覺得沒有必要，最近沒回診拿藥，檢察官訊後，當庭依家暴殺人罪將他逮捕並聲請羈押，台北地院裁准收押。