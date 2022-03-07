冠星-KY(4439)董事長林錦茂今天表示，在越南廠加入產能後，冠星-KY的營收將在2025年翻倍達到4億美元。上半年除了訂單動能強勁外，隨著漲價效益發酵，預計第一季營收、毛利率將同步成長，第二季將邁入旺季，營運可望進一步向上，擺脫谷底，1月營收6.87億元，月增16.8%、年增32.6%。

因應中美貿易戰，冠星-KY的越南產能將在2025年之後達4成，越南的投資金額約達6500萬美元分成3~4年攤提。目前柬埔塞是越南最大生產基金，員工數約800人。

冠星-KY除了替既有客戶Adidas、Gap、Puma與近兩年才合作的Nike等運動、休閒服飾品牌商供貨短纖布之外，擴大中國內需市場市占的企圖心可從近日公告跨足成衣看出，鎮江成衣廠直指中國內銷客戶的品牌布局，不單單只是跨入成衣事業，更有跨入成衣後增加布的銷售加乘效果，該收購案預定7月1日移交，下半年即有成衣營收貢獻，為冠星的成衣事業跨出第一步，未來將以此為出發，進一步向海外發展。

冠星表示跨足成衣，本就是上市的目標之一，產業整合，帶來的不僅是毛利獲利的成長，也更代表對於產業的未來發展長期看好，談成鎮江成衣廠的收購，對此目標即有加速實現的機會。

隨著第一季在手訂單優於上季及去年同期，加上漲價效益發酵下，毛利率也將脫離去年第四季的谷底表現，回到疫情爆發前的平均水準，整體營運將顯著回溫。

冠星-KY日前公告斥資700萬美元，約新台幣近2億元收購台商於蘇州鎮江成衣廠，訂7月1日移交，劍指中國內需市場，下半年開始就會有成衣業績的貢獻。