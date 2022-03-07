俄烏戰爭向國際金融市場投下一個充滿不確定性的震撼彈，不論軟性大宗物資的黃小玉，或一般金屬、貴金屬乃至石油、天然氣，呈現萬物皆漲的態勢，維護資產價值，並得到相對較優的收益率，成為絕大多數民眾的期望，安泰銀行順勢提供美元存款專案，限時11日前針對新資金提供美元6個月存款利率0.65％、9個月0.85％優惠，協助保持資產購買力。

安泰銀行表示，美國聯準會（Fed）尚未正式升息前，國內外美元存款牌告利率目前普遍還是偏低，且放眼望去，國內部分銀行雖針對美元或特定外幣利率，推出優利存款活動，但大多限於短天期定存或活期儲蓄存款，且限制條件多，或承作額度上限金額偏低。

安泰銀行指出，該行近期推出的「美利佳人」外幣定存優利專案，只要是匯入新資金，3月11日前可獲美元存款6個月利率0.65％，9個月0.85％限時快搶優惠，但因優惠額度有限，額滿即停止受理。萬一錯過限時快搶機會，4月29日前另有美元6個月利率0.50％、9個月0.60％的優惠利率可選擇。

除美元以外，其他的人民幣也有優惠利率專案，6個月利率2.05％、9個月2.10％。安泰銀行說明，這次的外幣存款專案為6個月／9個月的中長天期定存優惠專案，資金進入專案避風港，就不必再為近期國際市場的波瀾起伏擔心害怕。