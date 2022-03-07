就讀某大學法律系大一謝男，因王姓女友分手後在Dcard貼文「你真很爛」、「好像一隻咬過人的狗，然後裝無辜？」並以自己的法律常識，指控王女無端謾罵，提告公然侮辱，以及違反個人資料保護法，士林地檢署偵結，依法提起公訴。

19歲王姓女子，去年12月16日與謝姓男友分手，2天後，在公開網站上「真理大，法律系大一謝某某，你真的很爛」、「大土立土及（大垃圾）、狗可能還嫌隙」等語侮罵前男友，並貼出謝男的照片、Line帳號、IG帳號。

王女並未因此罷休，繼續貼文「是不是覺得我看不到啊？謝某某你爛啊」文章內更辱罵分手男友「你這樣好像一隻咬過人的狗，然後裝無辜？」

19歲謝男認為，前女友在網站內貼文，貶損他的人格尊嚴以及社會評價，且公開真實姓名、就讀學校系所等資料，已經造成他名譽受損。

謝男當天即擷圖，提告公然侮辱、違反個人資料保護法。檢察官傳喚王女說明，她坦承有刊登文章、留言，認定一行為觸犯2罪，依法提起公訴。