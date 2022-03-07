現代人生活忙碌，每到周末就希望可以盡情地睡個懶覺。大陸一名23歲女子日前為了賴床而憋尿，直到忍無可忍後才終於下床上廁所，豈料腹部突然傳來一陣劇痛，就醫檢查後才驚覺，她的黃體破裂，導致骨盆腔大量積血，所幸在緊急手術過後已經沒有危險。

根據《瀟湘晨報》報導，23歲的小楊（化名）周末早晨在睡夢中被尿意憋醒，但她還不想起床，於是忍著尿意繼續睡，直到10點才終於忍不住，衝下床上廁所，然而下秒她就感覺腹部一陣疼痛，只好爬回床上休息，到了下午2點，這股疼痛都沒有緩解，最後小楊在朋友的陪伴下，前往長沙市第三醫院就診。

醫師詢問病史時得知，小楊的月經比較規律，目前正處於黃體期，在排除懷孕的可能之後，替她進行泌尿系統和婦科的超音波檢查，結果顯示她腹部的各個臟器都沒有問題，但下腹腔和骨盆腔有大量的積液，懷疑她有空腔臟器破裂的風險，此外右側卵巢的輪廓也顯示不清，醫師推測小楊可能為黃體破裂，導致腹腔大量積血。

婦科醫師檢查後診斷，小楊右側卵巢上的黃體囊腫有一個約0.5毫米大小的破口正在流血，骨盆腔積血已達500毫升。所幸發現和手術及時，將破裂的囊腫剝離、縫合創口後，小楊已經沒有危險。

黃體破裂是女性常見的急性腹症之一，可能引起腹痛、嘔吐、煩躁不安等，嚴重甚至會失血性休克，如果救治不及時，隨時可能危及生命。而黃體質地脆弱、缺乏彈性，裡面血管豐富，在劇烈運動、行房或打噴嚏等外界干擾之下，就很容易引發黃體出血、破裂。

醫師表示，小楊雖然沒有從事劇烈運動，但她憋尿的時間過長，上廁所後膀胱的壓力驟減，才會導致黃體破裂。