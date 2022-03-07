統一超(2912)掌握「她經濟」商機，i預購平台即日起展開「寵愛女神節」活動，7-ELEVEN亦自3月7日起擴大與中華郵政合作，新增3號郵局便利包服務，打造消費者倚賴的生活服務平台。

7-ELEVEN表示，電商平台「i預購」積極導入創新結構，其中更引進知名專櫃保養品，以超值優惠價格吸引民眾線上買就近取，為持續掌握女性商機，即日起至3月31日展開「寵愛女神節」活動，搶攻「她經濟」商機，「i預購」平台也將於3月中旬更新改版，全面升級網頁介面以及使用者服務體驗，提供消費者更優質的購物體驗。

為滿足消費者需求，提供更多元的寄件選擇，統一超自3月7日起擴大與中華郵政合作，統一超表示，7-ELEVEN發揮綿密服務網絡的優勢與就近便利性，寄件服務整合集團內、外物流品牌，服務項目包含常溫交貨便、冷凍交貨便、快收便、國際交貨便、郵局便利包、黑貓宅急便、新竹物流、DHL、FedEx等，並擴大與中華郵政合作，除既有的1號、2號郵局便利包包材購買與寄件服務外，即日起新增3號郵局便利包服務，6400家7-ELEVEN獨家販售超萌OPEN!家族設計款的3號郵局便利包材，寄件時收件地址可填寫配送至一般地址或i郵箱，方便消費者就近買、就近寄，打造消費者倚賴的生活服務平台。

統一超2021年合併營收為2627.35億元，較年增1.64%，營業毛利為881.23億元，年增0.04%，合併毛利率為33.54%，年減0.53個百分點，受到國際疫情與本土三級警戒等多重因素影響，歸屬於母公司稅後盈餘為88.62億元，年減13.45%，每股盈餘為8.52元，較2020年減少1.33元。

展望2022年，統一超表示，7-ELEVEN持續多元展店、開發創新服務與差異化商品，深耕OPEN POINT會員生態圈，提供多樣化的線上線下消費體驗，並結合foodomo等三大外送平台，積極打造「被消費者依賴的服務平台」，帶動業績穩健成長。