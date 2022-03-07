將來商業銀行1月22日展開試營運以來進展順利，預計將如期在3月底正式開業，初期將提供存款、放款、支付及轉帳等基本業務。該行今（7）日宣布首創推出「帳號自由選」預約活動暖身，提供近百億組帳號組合供消費者搶先自由挑選。

將來銀行1月18日成為中央存保要保機構、22日起分三階段進行2個月試營運，首階段由30個專案員工進行各種案例及模型測試，驗證系統穩定及正確性，春節後加入250個員工，2月14日會邀請600多位協力廠商及員工親屬，三階段合計約1千位進行測試。

將來銀行表示，試營運期間整體進展順利，將如期在3月底正式開業，初期先提供儲蓄、放款、支付及轉帳等基本業務服務。總經理許柏林先前表示，後續分兩階段推出更進一步服務，希望今年就把個金服務版圖先布局完善。

此外，將來銀行將善用強勢股東組合，結合各股東生態圈拓展客群。如股東之一的全聯創立的「全支付」甫獲營業執照，未來一定會展開合作，目前洽談進度相當順利，希望能從技術面及應用面雙軌並進，在生態系上更深入合作。

考量車牌、手機號碼提供付費選號服務在台灣已行之有年，但金融消費者向銀行開戶，幾乎都由銀行配發帳號，沒有選擇帳號號碼的自主權。將來銀行主動發掘市場潛在需求，看準新世代偏好「個人化」、「自主權」大趨勢，率先推出「帳號自由選」預約活動暖身。

將來銀行表示，消費者只要想好喜愛的10碼數字，至將來銀行自選號活動網站登錄，即可免付任何配用、提前預約自己喜好的帳號，共有近百億組帳號釋出。該行分析，除了諧音的特殊號碼外，紀念日、人生大事類型的號碼也極可能是炙手可熱的選項。

將來銀行指出，無論是諧音數列、自身手機號碼，或結婚紀念日、小孩生日等特殊日期都可自由選，讓金融消費者秒記起帳號。同時，自選號活動網站也提供「手機號碼」的快速選項，讓消費者無須動腦即可決定自己的將來銀行帳號，省事又便捷。