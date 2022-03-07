國民黨立院黨團今上午開記者會批評上周造成全台大停電，國民黨團總召曾銘宗要求蔡政府承認能源政策錯誤，並提出穩定供電的可行解決方案，政府追究台電董事長與總經理的行政責任，但政治責任誰要負責？必須要有人負起政治責任，且相關損失都該全額賠償。

國民黨立委謝衣鳳表示，近年歷次全台大停電的報告，都指向是人為疏失與電網脆弱的問題，台電早已允諾會改善電網，還成立電網改善小組，結果這次大停電又是一樣的問題，連美商都相當擔憂。民進黨應政府低頭虛心檢討，不要再講幹話，先把儲電設備、基載電力處理好，不要讓中部人都要用肺發電、用愛發電。

國民黨立委楊瓊瓔指出，3日大停電後，台中火力發電廠的10部機組，扣除3部檢驗的機組外，另外7部機組火力全開，增加11％的排放，空氣達到紅害等級，中部的空污問題雪上加霜，天空霧茫茫。

楊瓊瓔質疑，台電說要穩定供電，中火也答應過不會有超過6部機組買滿載，不是說要友善降載嗎？台電跟民進黨可以說是沆瀣一氣的荼害台中，中部民眾用肺、用鼻子來發電，成為停電的另類受害者，請政府告訴他們誰要負責？

楊瓊瓔表示，台電目前的供電系統太脆弱，台灣長期以來南電北送、中電北送，結果是犧牲了中南部人的肺，也讓整體電網極度脆弱，只要一個輸配網有問題，就會無預警引發連鎖效應，這種情況已經長達20年左右，如果不去解決北部缺電的問題，那這樣的隱憂永遠都存在。