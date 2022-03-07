大溪高中在110學年度高中木棒聯賽季軍戰以5比4氣走高苑工商，奪下隊史最佳成績，而陣中高二當家捕手王興龍追平關鍵安成為球隊致勝功臣之一，從小到大都擔任捕手的他，現在有了新的偶像甲斐拓也，希望能夠成為「大溪甲斐拓也」。

大溪總教練鄭錦繁曾誇讚王興龍是高二這屆最好的捕手，他臂力、打擊、蹲捕能力都不錯，也以日職軟銀隊當家捕手甲斐拓也來形容他。今天他在季軍戰前3打席都沒有安打，但在9局上頂住壓力，敲出關鍵追平安打。

「昨天輸球我很自責，因為很多次關鍵時刻輪到我，我卻沒辦法幫球隊建功。」王興龍透露，昨天四強賽落敗後，教練仍鼓勵球員不要放棄，「他說明天還有一場比賽，當作冠軍戰在打，第三名也是不錯的名次。」

高二扛起陣中中心打線，也擔任球場上指揮官角色，王興龍坦言多少有壓力，但他在賽前藉由聽音樂紓壓，他笑著說，最喜歡聽西洋電音歌曲放鬆情緒，過去最欣賞樂天桃猿林泓育的他，現在又多了1名新偶像，「我現在也喜歡上甲斐，想要跟他一樣的臂力，放假時也都會看他比賽影片，覺得他擋球、傳球、守備都很好。」

大溪重返木棒組後，近年成績持續進步，闖進8強就已寫下隊史新猷，最後更是扳倒「綠色怪物」高苑奪下季軍，王興龍認為，球隊氣氛越來越好，在場上也比較不會緊張，這是球隊能拿下好成績的關鍵之一。