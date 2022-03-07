俄羅斯的銅、鎳、鋁產量，分別約占全球的3.5%、7%、6%，因俄羅斯全面入侵烏克蘭已超過一周，西方國家也擴大對俄羅斯的制裁，衝突局勢短期恐難以緩和，投資者對於基本工業金屬供應中斷的擔憂加劇，以及轉移避險資產，令倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫銅庫存持續下降，鎳和其他金屬庫存也皆處於多年低點之際，基本金屬價格繼續上漲，推升台股新鋼(2032)挾量漲停、第一銅(2009)漲近半年新高價。

截至上周五(3月4日)LME註冊倉庫銅庫存減少2.17%，報6萬9825公噸，為2005年以來的最低水平。終場上周五(3月4日)倫敦(LME)三個月期銅上漲3.12%，較前一日上漲323美元，報每公噸1萬674美元。

俄烏衝突無疑使供應本就已吃緊的基本金屬市場擔憂加劇，倫敦(LME)鎳價周漲已約20%，為2008年以來的最高水平。終場上周五(3月4日)報價，倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲2022美元，報每公噸2萬8919美元；期鋁上漲132.5美元，報每公噸3849美元。

分析師表示，在俄羅斯與烏克蘭爆發衝突之際，基本金屬價格繼續上漲，加上俄羅斯也是用於全球發電的天然氣的主要生產國，天然氣和電力價格飆升，也迫使歐洲一些鋁和鋅冶煉廠關閉產能削減產量，同時，倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫的金屬庫存也不斷降低，加劇了市場對供應上的擔憂，LME註冊倉庫鎳庫存已從去年4月的逾26萬公噸降至7萬7082公噸，銅庫存為6萬9825公噸，為2005年以來的最低水平。

第一銅去年前三季稅後淨利3.86億元、EPS為1.08元，今年1月營收2.80億元，月減9.26%、年增13.87%。受惠於國際銅價飆漲挺在高檔，加上伴隨電動汽車、能源車、半導體等相關產業市場好轉，銅片的單月供應量可望維持在1200-1400公噸，銅片需求暢旺下，各項銅片價格可望水漲船高，推升第一銅第一季營運動能。在外資、自營商連買力挺下，周一盤中衝上55.3元之去年9月13日以來的近半年新高價。終場收漲3.33%或1.7元，報52.7元。開春以來已上漲25.17%。

新鋼去年前三季稅後淨利1.68億元，EPS為1.29元；今年1月合併營收3.31億元，年減6.4%、月增34.53%。新鋼預期，受春節因素影響，第一季營運恐較淡，第二季起將有望逐步回溫，今年目標出貨量挑戰較去年成長15%。而受惠國際鋁鎳報價激揚，將適度調漲產品售價反映成本。上周五外資回頭敲進，周一股價強鎖33.6元漲停，衝上去年9月2日以來的逾半年新高價，守穩5日線上。開春以來已上漲53.07%。