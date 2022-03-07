烏克蘭人奮勇抵抗入侵的俄羅斯部隊，全民皆兵的戰鬥意識，讓俄軍戰情相當不順。烏國軍方顧問齊布爾斯卡（Liubov Tsybulska）在推特分享一起驚人的抗戰實況，網友為之動容。

推文表示，「首都基輔一名婦人，靠自家陽台上一罐醃黃瓜，把俄羅斯一架無人機打了下來，他們（俄軍）要如何占領這個國家？」齊布爾斯卡同時分享網友kuso圖，婦人手持「黃瓜槍」，打爆俄國士兵。

推文PO出後，立即引起熱烈討論，除了烏克蘭，各國網友也紛紛透過創作，「還原」無人機被擊落的過程，大大振奮烏軍士氣。網友分析，該名婦人應該是發現無人機正進行偵查，剛好手邊有一罐醃黃瓜，順手拿起來丟，一擊命中。

不過也有人質疑，烏克蘭抗戰以來屢傳「神隊友英勇事蹟」，些許內容有誇大之嫌，可能是戰場上的另類宣傳，不必太計較真實性，畢竟心理作戰也是網路世代中，相當重要的一部分。