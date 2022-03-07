警方獲報後30分鐘就找到劉男。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣劉姓苗栗市民6日跟太太吵架，負氣帶著2名幼子開車離家出走，太太害怕發生意外，嚇得報案請警方協尋，所幸在苑裡鎮灣麗親子公園發現劉男和2名小孩，並在警方充當和事佬居中斡旋後，一家人才大和解返家。

通霄分局苑裡分駐所接獲報案後，根據劉男行動電話發話定位點，以及運用警政系統地毯式搜尋，初步研判劉可能帶小孩到苑裡鎮的公園遊玩，果然30分鐘後在灣麗親子遊樂公園內找到人。

通霄分局苑裡分駐所所長陳昱升表示，劉男因為跟老婆吵架，一時之間心情低落，才會帶2名幼子出門散心，並無尋短念頭，劉妻經通知也趕到分駐所辦理撤尋，看到心繫的孩子跟丈夫安全無虞，心中罣礙大石才終於落下。

劉妻對警方能及時找到他的家人，防止憾事發生，由衷感佩連聲道謝。通霄警分局提醒民眾，現代人生活忙碌，因繁忙的生活，家人間容易會為小事而起衝突，家庭中如發生成員間溝通問題，應以理智、平和，意見不同的時候，可以換個方式表達關心，找回彼此最舒適的關係，才不至於發生無可挽回的撼事。

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