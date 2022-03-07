日本33歲的前AV女優明日花綺羅，於2018年停止推出作品並在2020年2月宣布正式退出AV界，讓粉絲們大感震驚，但她仍持續透過社群平台與粉絲們互動，使人氣始終居高不下。近日，她在TikTok上公開多個性感短片，令網友看得臉紅心跳。

明日花綺羅雖已退出AV界不再推出相關作品，專心經營自己的美容及時尚事業，但她仍經常在社群媒體上曬出各種辣照及影片，使她人氣不斷攀升，IG更吸引超過250萬人追蹤。而近日，明日花綺羅先是在TikTok上PO出一段「用舌頭開瓶蓋」的挑戰影片，並在其中穿著深V透視小洋裝，對著鏡頭頻頻露出舌頭，讓網友看了全暴動直呼「禁止職業選手參賽」、「阿斯~~~~」、「不愧是老師」、「島國美女從沒讓我失望過」、「這才是我真正的啟蒙老師，我愛你」、「這速度夠快」、「老師舌頭本來也有這個速度」、「果然專業」、「老師果然是老師，引退了技能還是一流」。

接著明日花綺羅又在IG上PO出泡湯照片，而照片中的她疑似什麼都沒穿，僅用白色浴巾裹著身體，豐滿的上圍曲線因此一覽無遺。隨後，她也在TikTok上PO出泡湯時拍打胸口的俏皮短片以及裹著浴巾躺在床上的性感影片，都令網友看了血脈賁張，紛紛留言「請問這影片有一小時嗎？怎麼有點久」、「馬上複習老師的片」、「可以回歸嗎？我們需要你」吸引近50萬人觀看。