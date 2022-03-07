白百何飾演重返職場的全職媽媽沈彗星。（愛奇藝國際站提供）

佟大為飾演盛江川。（愛奇藝國際站提供）

白百何、佟大為主演《我們的婚姻》描述全職媽媽重返職場，卻遭丈夫頻頻反對，導致夫妻失和，上演離婚大戰議題，引發女性網友共鳴。白百何用6年時間回歸家庭細心照料老公與孩子，卻換得老公佟大為怨懟，他飆罵白百何：「你看這個家雞飛狗跳的，不是因為妳嗎？突然要我回家帶孩子，妳給我時間準備了嗎？」白百何反嗆：「給了你6年時間不夠長是嗎？自己說出來不想笑嗎？我突然懷孕升級當媽媽，我的人生規劃發生180度大轉彎，誰給我時間適應了？」寫實台詞讓網友超有感。

《我們的婚姻》正在愛奇藝國際站熱播中；網友討論該劇男女主角到底誰比較自私議題，白百何認為，該角在劇中吐露「分開吧，可能不一定是發自內心，只是不知道該如何表達此刻的失望」。佟大為在微博坦言：「感情最危險的信號，不是背叛，而是開始計較。婚前不僅要檢查身體，還要檢查腦子。」他又說如果認為無私是常態，就會被婚姻中對方時不時的自私傷害，「但如果能認識到自私是人類的常態，就更懂得去珍惜對方的無私。」他指出：「而婚姻可貴之處，恰是自私如你我，都無私地付出過。」

網友直指婚姻是一面照進現實的鏡子，無數爭吵後的再次擁抱，都讓人真正明白婚姻的意義。面對婚後夫妻相處習題，白百何表示：「相處它就是一面鏡子，它會折射出你自己，讓你反思很多事。」佟大為則說：「婚姻的基礎是以愛對方想跟對方過一輩子為前提，而不是夾雜著其他目的。」

白百何劇中為全職媽媽發聲：「每一分經歷都是一種財富，每一分成長都是有價值的，我必須得讓他們知道全職媽媽重返職場是值得得到這樣一個機會。」她為理想而重返職場，屢屢闖關，不斷努力想在職場證明自己，最新劇情終於開單（指拿到業績），讓女性網友看得振奮人心。

另外，《我們的婚姻》中裡的台詞也引起觀眾的共鳴和熱烈討論，像是白百何無奈吐露：「現在社會對女人要求越來越高，恨不得你剛生完孩子，就練出馬甲線，能獨立熟練帶孩子的同時，最好完成自我提升。」飾演職場女強人蔣欣則說：「女人出來做事可真不容易，溫和一點，會被質疑能力不行，強勢一點，叫蛇蠍心腸，最毒婦人心。」王驍飾演的公司經理霍連凱則嚷嚷：「你身邊是不是也有大齡不婚女，她是因為心理變態嫁不出去？還是因為嫁不出去導致心理變態？」經典台詞反應了婚姻和職場裡真實的男女心聲。