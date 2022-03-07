Russian gymnast Ivan Kuliak wearing the “Z” pro-invasion symbol on his shirt while sharing a podium with a Ukrainian rival on Saturday.



Kuliak finished third - behind winner Ukraine's Illia Kovtun in the parallel bars at a World Cup event in Doha. pic.twitter.com/evtG1iEBgq — Megha Mohan (@meghamohan) March 6, 2022

俄羅斯體操運動員庫里亞克（Ivan Kuliak）疑似支持侵略戰爭，遭到國際體操總會調查並面臨懲處。根據英媒BBC報導，庫里亞克出現在世界盃競技體操的頒獎台時，他的運動衣胸前貼著一個字母「Z」，象徵俄羅斯入侵烏克蘭的行動，同時站在他身旁的就是烏克蘭選手科夫頓（Illia Kovtun）！

烏克蘭遭到入侵之後，俄國總統普丁（Vladimir Putin）的支持者很多會在服裝繡上「Z」，這在俄文裡是代表「勝利」的字母，一些開進烏克蘭領土的俄國戰車上面也會有這個字，被視為支持戰爭的圖騰。

庫里亞克在雙槓比賽獲得銅牌，烏克蘭選手科夫頓獲得金牌，兩人站上頒獎台的時候，庫里亞克的Z就繡在胸口非常顯眼的位置。網友怒批「應該剝奪俄羅斯選手的獎牌，把他們全數踢出比賽。」事實上這確實是俄羅斯、白俄羅斯選手最後一次出賽了，國際體操總會7日宣布將俄國、白俄運動員全數封殺。

早在俄羅斯開戰之前，他們就已經是不受體育組織歡迎的國家，因為2014年索契冬奧大規模作弊案，俄羅斯運動員在很多競賽都無法使用國旗與國名，包括最近一次的北京冬奧。戰爭開打之後，俄羅斯72人選手團被逐出現正於北京舉行的冬季帕運，他們周日返俄時在機場獲得俄國民眾英雄式的迎接。