板信商銀為提供客戶更舒適完善的金融服務環境，配合該行台北市艋舺分行所在區域都市更新計畫，且為維繫客戶長期往來，於改建期間，將分行就近遷移至台北市萬華區貴陽街二段53號，7日開幕營運。

板信商銀表示，艋舺分行開幕典禮由該行總經理方嘉男及實聯精密化學副董事長葉匡時、台灣玻璃工業總裁林伯實、同開科技工程董事長彭國倫等共同剪綵。板信商銀深耕萬華地區多年，該行艋舺分行舊址鄰近龍山寺商圈及捷運龍山寺站，遷移後新行址距離舊址僅550公尺。

總經理方嘉男指出，該行穩健發展各項業務，面對疫情下，今年仍編列高於往年的預算目標，期許所有員工貼近客戶需求，提供更專業貼心且有溫度的全方位服務，共同開創業績高峰。

板信商銀並持續回饋鄉里，於2020年成立志工服務隊，積極執行志工服務，未來將更多方參與各項公益人文活動，另為提供更優質與全方位金融交易功能，致力完善資訊基礎建設，新企業網路銀行及行動銀行於去年8月30日上線，官網也在11月26日完成改版。