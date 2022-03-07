2050淨零碳排已是多國的減碳目標，金管會日前正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，全體上市櫃公司須於2027年完成溫室氣體盤查。環保署表示，碳盤查將採分級管理，過去查驗機構需由國際認可機構執行，未來企業可依照自己需求，於國內查驗機構查驗即可。

環保署預告修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」，將2050淨零碳排入法、強化氣候治理與調適外，碳費徵收、抵減機制也是修法重點，另因應歐盟去年7月提出「碳邊境調整機制」，企業的溫室氣體盤查也成為主要工作之一。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，2020年全球提出加速減碳力道的目標，2050淨零碳排也成為全球共識，「溫管法」修法草案2月已經報到行政院會，在整合各部會意見後將送到立法院，現有34條文將修正增至60條。

蔡玲儀指出，金管會要求上櫃上市公司做到碳盤查，盤查數字是否正確則需要查驗，企業也會慢慢意識到碳盤查的重要性，淨零排放過程為了引導資金挹注低碳綠色產業，氣候金融將引導整個企業的轉型。

根據我「溫室氣體檢驗測定及查驗機構管理辦法」規定，查驗機構須為國際認證之分支機構，蔡玲儀表示，現在一次這麼多中小型企業要碳盤查，現行查驗量能不足以應付，因此這次修法會將盤查對象以及查驗機構分級管理，也就是部分企業可依照需求於國內查驗機構查驗即可。

「溫管法」另一個修法重點為碳費徵收，蔡玲儀說，這次修法將明定電力消費的排放量由使用者負擔，事業為燃料製程加上用電的溫室氣體排放量，電力業則是發電的溫室氣體排放量扣除提供電力消費的排放量，徵收對象及費率會在子法訂定，並定期檢討。

蔡玲儀表示，事業及各級政府可自行或聯合提出自願減量專案，執行後可申請減量額度，可用於環評承諾抵換以及新設排放源增量抵換，而為有效減碳及使產業能以合理價格取得減量額度，未來碳交易將不以金融商品形式推動。