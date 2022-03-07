大安區農會總幹事蔡建宗說，鳳梨釋迦除分享美食外，更力挺台灣農業、支持農民並穩定市場（。大安區農會提供）

大安區農會為力挺鳳梨釋迦辛苦耕耘的農民，並支持台灣灣農業的發展！7日在海墘社區照顧關懷據點辦理鳳梨釋迦公益活動；農會購買5200台斤，分別致贈轄內海墘社區照顧關懷據點等8處共計453人。總幹事蔡建宗說，鳳梨釋迦除分享美食外，更力挺台灣農業、支持農民並穩定市場。

蔡建宗表示，東縣釋迦栽培面積約有2524公頃 ，主要分佈在台東市卑南地區、太麻里、東河鄉一帶，每年7月起到翌年3月都有鳳梨釋迦的供應時令，鳳梨釋迦甜度高，適合東方人喜好甜食的口味，卻因外銷受挫造成果農滯銷，嚴重影響果農們的生計甚鉅。

大安區農會於7日上午11時假海墘社區照顧關懷據點，舉辦鳳梨釋迦公益活動，全民一起力挺台灣優良農產品。年前農會已幫台東地區農會銷售320箱鳳梨釋迦約3200台斤，二月份食農教育再度推廣約1400台斤，7日再贈轄內各關懷據點約600台斤，共計約5200台斤。

蔡建宗指出，活動由農會致贈海墘社區照顧關懷據點、海墘兒少社區陪伴扎根生活營、西安社區照顧關懷據點、頂安社區照顧關懷據點、龜殼里聖安宮、財團法人華山社會福利慈善事業基金會大安站及清水清濱醫院附設精神護理之家等8處共計453人，每人一顆鳳梨釋迦支持農民並穩定市場。

蔡建宗強調，大安區農會「安心呷˙農為您 共好和公益」是安農的核心價值，此次公益活動不僅能夠幫助台東辛苦種植鳳梨釋迦的農民，更可以與各關懷據點分享好吃、新鮮的水果，可說是一舉兩得，除協助果農滯銷的鳳梨釋迦，更力促讓社會更美好與溫馨。