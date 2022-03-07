信義國中8年級的汪同學表示，一開始試辦還是會怕同學的眼光不太敢去領取，但經過學校不斷宣導，自然的去兌換變成「這是很正常的事」。（游念育攝）

通路商提供10種不同品項，讓學生能自主選擇適用的衛生棉。（游念育攝）

台北市教育局宣布7日起，將全面實施國中女生生理用品補助發放，每月可至全台萊爾富門市兌換價值200元的生理用品，預計3萬1266名女學生可受惠；不過有議員質疑，兌換僅能透過酷課app根本是在強制使用，加上兌換管道太少，僅萊爾富門市，應開擴大到福利社也能領取，或其他連鎖便利商店。

北市在去年9月推動試辦計畫，在信義、士林、重慶、木柵與古亭共5所國中宣導試辦，並在校園廁所附近安裝「生理用品保存盒」，在校園中推動月經平權教育宣導，北市在3月7日起全面推動，結合「酷課雲系統平台」派券，並有3種兌換方式。

教育局指出，可使用電腦登入親師生平台列印兌換券，或記下兌換券上條碼至萊爾富Life-ET機器列印小白單，以及用手機酷課APP秀出兌換券條碼，通路商提供10種不同品項，讓學生能自主選擇適用的衛生棉。

至於政策是否向下推廣到小學，北市副市長黃珊珊表示，還在研議小學的方式，讓校護做一些評估或瞭解，目前只要學生有需要，學校都會提供，只是還沒有全面性提供方式。

北市議員王鴻薇質疑，北市長期在推廣許多App甚至出現強制綁定的狀況，補助衛生棉是好意，但僅能透過「酷課App」領取，有強推App的動機，就像先前市府為了要促銷台北通，很多活動都限定綁定台北通，令人質疑到底哪個為主、哪個為輔。

議員吳沛憶表示，北市萊爾富僅202家，相對於7-ELEVEN有881家和全家592家較少，難免有人覺得不方便，發放衛生棉本是暖心舉動，教育局應檢討如何讓發送方式更多元、更便利，才不會失了美意。

對此，教育局表示，花了2個月邀集各大超商與賣場舉辦招商說明會，但業者考量要做教育訓練、介接系統等因素，最終只有萊爾富願意參與，盼明年簽約時更多廠商願意發揮企業社會責任一起加入。

信義國中8年級的汪同學表示，一開始試辦還是會怕同學的眼光不太敢去領取，但經過學校不斷宣導，自然的去兌換變成「這是很正常的事」，她認為，這個政策很方便，可以幫助到很多同學。